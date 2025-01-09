Шокувальний суїцид на Закарпатті: жінка живцем згоріла у вогні

У селі Яблунівка Хустського району 64-річна жінка вчинила самогубство, підпаливши себе.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Закарпатській області.

"7 січня надійшло повідомлення про випадок самогубства шляхом самоспалення у Хустському районі. Внаслідок події загинула жінка, 1960 року народження. Рятувальники на місце події не залучались", – інформують в ДСНС.

Обставини інциденту наразі невідомі. У поліції Закарпатської області відкрили провадження за ст.115 Кримінального кодексу України з поміткою "самогубство".

Нагадаємо, у Вінницькій області чоловік підпалив будинок з людьми. Більше про це читайте у новині.

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