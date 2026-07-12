Шокувальний булінг на Кіровоградщині: чи було сексуальне насильство над 10-річним

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На Кіровоградщині поліція розпочала кримінальне провадження щодо знущання над 10-річним хлопчиком, якого жорстоко булили інші підлітки з елементами сексуального насильства.

Про це передає поліція області.

За словами правоохоронців, 7 липня до поліції звернулася жителька Олександрійського району із повідомленням про вчинення протиправних дій відносно її малолітнього онука. Зокрема щодо можливого факту сексуального насильства з боку інших дітей.

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Дитину оглянули медики та опитали у спеціально облаштованому приміщенні за участі законного представника і психолога. За результатами медичного огляду інформація щодо можливого факту сексуального насильства не підтвердилася.

Під час опитування хлопчик заперечив вчинення стосовно нього таких дій.

Водночас поліцейські встановили обставини, які можуть свідчити про ймовірне вчинення щодо дитини інших протиправних дій.

«Дляя повного, всебічного та неупередженого з’ясування всіх обставин події слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 126 Кримінального кодексу України (побої і мордування). Санкція статті передбачаєдо 5 років позбавлення волі», — йдеться в повідомленні поліції.

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Крім того, за неналежне виконання батьківських обов’язків відносно законних представників неповнолітніх складено адміністративні матеріали.

Раніше повідомлялося, що у Кіровоградській області група неповнолітніх знущалася та глузувала з 10-річного хлопчика, знявши свої дії на відео. Дитину роздягали, били та обливали сечею і нібито голого змушували сідати на пляшку.

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