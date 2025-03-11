Шокувальний випадок: під Києвом підліток жорстко побив дівчину, поки інша фільмувала все на телефон

У Білій Церкві неповнолітній хлопець побив 16-річну дівчину прямо у під’їзді житлового будинку. Ще одна учасниця інциденту знімала все на мобільний телефон.

Про це повідомили в поліції Київської області.

За даними правоохоронців, подія сталася ще наприкінці минулого року, але лише зараз про неї стало відомо.

За інформацією місцевих ЗМІ, зловмисники вимагали у потерпілої гроші на алкоголь та стіки. Коли дівчина не змогла їх дати, хлопець почав її бити, а його подруга зафіксувала все на відео.

Поліцейські зареєстрували звернення у Єдиному обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення.

Під Києвом підліток жорстоко побив дівчину, а подруга знімала на відео

Нагадаємо, у Києві чоловік забив літню матір металевим ціпком. Онук знайшов свою 84-річну бабусю з ознаками побиття та викликав поліцію. Літню жінку госпіталізували, проте врятувати її не вдалося.

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