Шольц пообіцяв і надалі постачати зброю Україні "скільки буде потрібно"

Шольц пообіцяв і надалі постачати зброю Україні "скільки буде потрібно"

Шольц наголосив, що Німеччина разом з іншими країнами світу з першого дня стала на бік України.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін і надалі постачатиме Україні зброю.

Про це він сказав на пресконференції 16 червня в Києві після зустрічі з лідерами України, Франції, Італії та Румунії.

Шольц наголосив, що Німеччина разом з іншими країнами світу з першого дня стала на бік України.

"Німеччина давно зламала свою державну традицію: ми стали постачати Україні зброю. І ми робитимемо це й надалі, скільки Україна матиме потребу", – сказав він.

Канцлер зазначиа, що німецькі інструктори навчають українських військових користуватися сучасним озброєнням: самохідними гаубицями та зенітними установками

"Ми підтримуємо Україну в захисні її суверенітету і територіальної цілісності. Ми підтримуємо це фінансово великими сумами, в гуманітарному плані, прийнявши у Німеччині 800 тисяч українських біженців і запропонувавши їм захист і дах над головою. 135 тис. українських дітей ходять до німецьких шкіл", – підсумував Шольц.

Раніше Олаф Шольц заявив, що Росія намагається силою пересунути кордони всередині Європи і це неприйнятно.

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