Шольц пообіцяв Зеленському підтримку у військовій сфері: чи передасть Німеччина ракети "Таурус"

Він запевнив, що Німеччина продовжить свою підтримку "в тісній координації з європейськими та міжнародними партнерами".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв президенту України Володимиру Зеленському подальшу підтримку "у військовій сфері".

Про це пише Yahoo.

Як повідомив речник уряду Штеффен Гебештрайт, Шольц обговорив із Зеленським політичну, військову та гуманітарну ситуацію в Україні у телефонній розмові в четвер, 14 березня.

Він запевнив, що Німеччина продовжить свою підтримку "в тісній координації з європейськими та міжнародними партнерами".

Проте нижня палата німецького парламенту, Бундестаг, в черговий раз переважною більшістю голосів відхилила негайну поставку німецьких крилатих ракет "Таурус" в Україну. Пропозиція консервативної опозиції про передачу системи дальньої дії "без зволікань" не набрала більшості голосів.

У п'ятницю, 15 березня, Шольц планує зустрітися в Берліні з президентом Франції Еммануелем Макроном і прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском - на тлі значних франко-німецьких розбіжностей щодо української політики.

Нещодавно Макрон не виключив розгортання військ в Україні, проти чого Шольц неодноразово публічно виступав.

"Як канцлер Німеччини, я не відправлятиму солдатів нашого Бундесверу в Україну", - заявив він.

Нагадаємо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц вкотре заявив, що не підтримує передавання Україні далекобійних ракет Taurus.

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