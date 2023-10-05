Шольц пояснив, чому Німеччина поки не збирається постачати до України ракети Taurus - Bild

У Берліні бояться що, ракетами Taurus може бути вражений Керченський міст.

Уряд Німеччини не планує постачати до України далекобійні ракети Taurus у найближчому майбутньому.

Про це інформує німецьке видання Bild.

Журналісти повідомили, що офіційний Берлін ще не повідомляв Києву про свою відмову щодо постачання ракет, але в непублічних обговореннях "дала зрозуміти, що ракети поки не поставлятимуть".

Голова уряду ФРН Олаф Шольц залишає питання щодо постачання ракет відкритим, але не збирається його переглядати найближчим часом.

Водночас, як повідомляє видання, під час зустрічі з представниками України німецька сторона жала зрозуміти, що вона прагне посилити українську протиповітряну оборону, зокрема надати додаткові ракети для ЗРК Patriot.

Видання повідомляє, що на останньому закритому засідання було поставлене питання, чому Велика Британія та Франція вже постачають Україні свої ракети, а Німеччина відмовляється це робити. На це питання голова уряду Олаф Шольц відповів, що Британія та Франція "можуть робити те, що нам не дозволено, тому таке питання перед ними не стоїть".

Журналісти припускають, що канцлер мав на увазі, що Німеччина не може дозволити присутність "на землі" фахівців для обслуговування ракет, а також надати геодані для цілей.

"Представники німецького уряду також висловлювали стурбованість тим, що ракетами Taurus може бути вражений Керченський міст", - додає видання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що світ має чинити більший тиск на російського диктатора Путіна, аби диктатор припинив свою війну в Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що уряд Німеччини відправив до України новий пакет військової допомоги.

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