Шольц розповів, скільки систем ППО Patriot Україна може отримати від партнерів НАТО

Партнери по НАТО можуть надати Україні додаткових шість сучасних американськbх систем ППО Patriot.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, йдеться на сайті Європейської комісії.

За його словами, Німеччина вже одну систему передала Києву.

"І я хотів би повторити цей заклик і поглибити його ще раз. Ми чули про сім додаткових систем. Одна з них - наша. Ми таки сподіваємося знайти ще шість у контексті НАТО. І я знову використав цю можливість на багатьох переговорах, щоб донести цю думку", - наголосив він.

Щольц зауважив, що його країна загалом поставила Україні три системи ППО.

"Ми вже надали дві системи, тепер ми поставили й третю, і ми є країною, яка робить найбільш істотний внесок у цю справу", - сказав він та закликав союзників наслідувати їхній приклад.

Нагадаємо, Німеччина 18 квітня анонсувала, що передасть Україні додаткові системи ППО IRIS-T.

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