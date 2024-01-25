Шольц шукає нового особистого кухаря: які обов'язки та зарплата

Канцлер Німеччини Олаф Шольц шукає нового особистого кухаря. Останній повинен гастрономічно організовувати державні заходи та робочі прийоми їжі.

Про це пише Bild.

До переліку вимог входить приготування холодних та гарячих страв, складання меню та планів харчування "з урахуванням балансу та різноманітності, а також сезонних особливостей".

"У кандидата має бути диплом про навчання за спеціальністю "висококласна гастрономія" та кілька років досвіду, а також "хороша загальна освіта та інтерес до політики". Крім того, він має зберігати абсолютну конфіденційність", - йдеться у повідомленні.

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Майбутньому кухарю пропонують від 3000 до 3700 євро на місяць до вирахування податків, а також новорічна премія.

"Також сюди входить міністерська доплата 220 євро, надбавка за позаурочний годинник 40 євро та пільга на проїзд", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц таємно сподівається на перемогу колишнього американського президента Дональда Трампа на виборах у США, які відбудуться у листопаді 2024 року.

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