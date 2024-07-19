Шольц відкинув заклик Зеленського щодо збиття ракет і дронів

Німецький канцлер Олаф Шольц відкинув заклик президента України Володимира Зеленського до західних союзників щодо збиття російських ракет і безпілотників над українською територією.

Про це політик заявив на пресконференції після саміту Європейської політичної спільноти, пише DW.

Окрім того, заперечення Шольца стосувалися і прохання Зеленського зняти обмеження на використання західної зброї для ударів по цілях на території РФ.

"Я бачу такий консенсус, що про такі кроки не може бути й мови, і США також дуже чітко висловилися щодо цього", - наголосив Олаф Шольц.

Нагадаємо, польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявляв, що Варшава розглядає можливість збиття російських ракет, які прямують у бік Польщі, поки вони ще перебуватимуть в українському повітряному просторі.

Польща розглядає можливість збиття російських ракет, які рухаються до її кордону

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