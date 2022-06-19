Шольц змінив свою думку щодо надання Україні статусу кандидата в ЄС після візиту до Києва - Стефанішина

Шольц змінив свою думку щодо надання Україні статусу кандидата в ЄС після візиту до Києва - Стефанішина

Напередодні Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ до Євросоюзу.

Німеччина була однією зі списку небагатьох країн, які мають сумніви, чи варто надавати Україні статус кандидата на вступ до Євросоюзу.

Однак після нещодавнього візиту до Києва канцлер Німеччини Олаф Шольц зміним своє рішення.

Про це у інтерв'ю ТСН. ua розповіла віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

За її словами, за два місяці активної роботи Україна може сказати все, що треба.

​​"І ніхто сьогодні не готовий сказати Україні "ні". Але найбільше я чесно кажучи радію за канцлера Шольца. Мені здається, що прийнявши це рішення, він надзвичайно зміцнив свої позиції. Я впевнена, що це рішення відновить баланс в коаліції в Німеччині. І думаю, що це дозволить йому спати спокійно, знаючи, що він вже зняв цей тягар негативу зі своїх плечей. І нічого до речі не сталося​​", - зазначила вона.

Нагадаємо, Єврокомісія 17 червня рекомендувала країнам ЄС надати Україні статус кандидата.

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