- Категорія
- Укрaїнa
- Час на прочитання
- 1 хв
Шолом для кота і укулеле: Укрзалізниця показала найкурйозніші знахідки
Українці стали частіше губити речі під час подорожей залізницею: УЗ назвала найцікавіші втрачені предмети.
Від початку 2025 року «Укрзалізниця» отримала 11 445 заявок із проханням знайти загублені речі в поїздах.
Про це повідомила пресслужба УЗ у Telegram.
Там наголосили, що така кількість запитів на 40% вища, аніж за такий же період минулого року.
Як розповіли в УЗ, пасажири в поїздах залишали навушники ключі, документи, гаманці та сумки. А подекуди вони губили й «різні цікавинки»: це, зокрема, шолом для кота, кущі лохини, укулеле, деревʼяний меч і навіть портмоне з фото Степана Бандери.
«Після прибуття потягу на виході не поспішайте та обов’язково перевіряйте свої речі — чи на місці ваші кущі та розсада, коти, вудочки та шоломи», — закликали в компанії.
Якщо ж пасажир загубив речі, то для цього необхідно заповнити відповідну форму, після чого фахівці УЗ допоможуть повернути їх.
Нагадаємо, «Укрзалізниця» посилює контроль під час посадки до поїздів.