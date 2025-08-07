ТСН у соціальних мережах

Шолом для кота і укулеле: Укрзалізниця показала найкурйозніші знахідки

Українці стали частіше губити речі під час подорожей залізницею: УЗ назвала найцікавіші втрачені предмети.

Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Шолом для кота

Шолом для кота / © фото з соцмереж

Від початку 2025 року «Укрзалізниця» отримала 11 445 заявок із проханням знайти загублені речі в поїздах.

Про це повідомила пресслужба УЗ у Telegram.

Там наголосили, що така кількість запитів на 40% вища, аніж за такий же період минулого року.

Як розповіли в УЗ, пасажири в поїздах залишали навушники ключі, документи, гаманці та сумки. А подекуди вони губили й «різні цікавинки»: це, зокрема, шолом для кота, кущі лохини, укулеле, деревʼяний меч і навіть портмоне з фото Степана Бандери.

«Після прибуття потягу на виході не поспішайте та обов’язково перевіряйте свої речі — чи на місці ваші кущі та розсада, коти, вудочки та шоломи», — закликали в компанії.

Якщо ж пасажир загубив речі, то для цього необхідно заповнити відповідну форму, після чого фахівці УЗ допоможуть повернути їх.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» посилює контроль під час посадки до поїздів.

