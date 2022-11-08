Шон Пенн приїхав до Києва і залишив свій "Оскар" в Україні до перемоги

Американський актор і кінорежисер Шон Пенн, який уже втретє від 24 лютого відвідує Україну, зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

Про це інформує пресслужба Офісу глави держави.

Цього разу Шон Пенн привіз до Києва свою статуетку "Оскар". Він заявив, що "Оскар" перебуватиме в Україні до закінчення війни.

Зеленський вручив акторові орден "За заслуги" ІІІ ступеня і подякував за підтримку та вагомий внесок у популяризацію України у світі.

Після цього Зеленський і Пенн відвідали Алею сміливості. Там розміщена іменна табличка Шона Пенна - поруч з іменами багатьох світових діячів, які допомогли Україні.

"Ми надзвичайно вдячні всім людям, які приїжджали особисто, щоб підтримати Україну. Тому ми хотіли мати місце, завдяки якому сучасні й майбутні покоління українців пам’ятатимуть тих сміливців, які були з нами від самого початку", – сказав Зеленський.

Зазначимо, що Шон Пенн відвідував Україну в перший день повномасштабної війни, 24 лютого, а потім ще раз приїздив улітку. Також він знімає документальний фільм про війну в Україні.

За це йому заборонили в'їзд до Росії.

Раніше повідомлялося, що в родині Шона Пенна сталося горе - з життя пішла його мама, американська акторка Ейлін Раян.

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