"Схопила 11-класника за вухо і тягла до дверей": у ліцеї на Полтавщині спалахнув скандал — що відомо

У Семенівському ліцеї №1 на Полтавщині стався скандал. Вчителька публічно звинуватила директорку навчального закладу в фізичному насиллі над дітьми. Сама керівниця ліцею каже, що вчителька намагається спаплюжити її репутацію.

Про інцидент Валентина Голодна написала на своїй сторінці в Фейсбук. За її словами, до неї, як до класного керівника, звернулися учні 11-го класу з проханням уберегти від фізичного та психологічного тиску з боку директорки.

“Не просто прикра, а, як на мене, кричуща ситуація сталася в нашому ліцеї №1, який завжди мав прекрасну репутацію і був взірцем для інших навчальних закладів регіону. До мене, як до класного керівника, звернулися мої 11-класники із проханням захистити їх від свавілля директорки нашого ліцею Дунай О.М. Сталося це нещодавно, у спортивній залі під час змагань. Дунай схопила одного учня за вухо та тягла до дверей (і це хлопця 11 класу!), облаяла моїх дівчат, махаючи руками перед їхніми обличчями. Наголошую, що все це відбувається під час проведення акції "16 днів проти насилля". А на папері будуть красиві звіти про велику проведену роботу”, — написала Валентина Голодна.

Вчителька додала, що замість того, щоб прийти і вибачитися перед учнями, директорка їм погрожує.

“А саме: "Тепер стережись", "Я не пущу на екскурсію", "Не підпишу тобі практику". За освітою директорка ліцею — психолог. Але в її практиці це вже не перший приклад насилля над дітьми. Минулого разу влада змовчала. Навіть пальчиком ніхто не пригрозив. А що тепер?” — стверджує вчителька.

Валентина Голодна написала заяву до місцевого відділку освіти з проханням розібратися у ситуації.

Скриншот допису вчительки

Що каже директорка

Директорка ліцею Олена Дунай відповіла вчительці на своїй сторінці в Фейсбук. За її словами, у своєму дописі вчителька “в черговий раз намагається спаплюжити її репутацію”.

“Я вже була “недостойною”, “чого ти сюди лізеш”, “лукашенком”. Усі прекрасно розуміють, що посада директора у спадок не передається, ну... майже усі. Головне — яскраво й емоційно описати ситуацію, яку видаєте за дійсність. Ясно, що себе треба показати, дітей залякати. Я не знаю, що треба зробити хлопцеві, щоб він написав про “вухо”, — написала директорка.

Вона додала, що такий допис педагогині — маніпуляція.

“То чому ж заодно не прописуєте, що саме деякі учні вашого класу 17 листопада проігнорували заняття в міжшкільному навчально-виробничому комбінаті (Батьки, ви до цього як ставитеся?) бо, за їхньою версією, вони в цей час їдуть на екскурсію у Кременчук. Шкода у цій ситуації дітей, якими так вправно маніпулюють”, — стверджує Олена Дунай.

Скриншот допису директорки

На скандал відреагував уповноважений з прав людини

Редакція сайту ТСН.ua намагалася отримати коментар відділу освіти, сім'ї, молоді та спорту Семенівської селищної ради щодо ситуації в ліцеї, однак їхній телефон, вказаний в Мережі, не працює.

На інформацію в Мережі щодо можливого факту жорсткого поводження з дітьми та порушення їх права з боку директорки ліцею на Полтавщині відреагував Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

“Такі дії директора закладу можуть свідчити про порушення прав дитини на гідне ставлення, що закріплене статтею 19 Конвенції ООН про права дитини, ратифікованої в Україні; статтями 28 та 52 Конституції України, статтею 10 Закону України “Про охорону дитинства” та іншими нормативно-правовими актами. Окрім того, відповідно до частини другої статті 54 Закону України “Про освіту” педагогічні працівники зобов’язані дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу”, — зазначили на сайті уповноваженого.

Зараз всі обставини інциденту встановлюються.

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