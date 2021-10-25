Схопив і відвів в безлюдне місце: у Києві на сім років в'язниці засудили ґвалтівника

Схопив і відвів в безлюдне місце: у Києві на сім років в'язниці засудили ґвалтівника

38-річний чоловік уродженець Єревану. Раніше він був неодноразово судимий.

У Києві до 7,6 років в'язниці засудили чоловіка, який схопив жінку, відвів її в безлюдне місце і зґвалтував.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

Як стало відомо, інцидент стався на вулиці Машинобудівників в Солом'янському районі міста. Там чоловік, який вже неодноразово був судимий, зокрема — за злочини проти статевої свободи, напав на жінку, відвів її в безлюдне місце і зґвалтував.

"У ході судового розгляду прокурор повністю довів вину обвинуваченого у вчиненні вказаного злочину. За підтримання публічного обвинувачення Солом’янською окружною прокуратурою міста Києва судом оголошено обвинувальний вирок 38-річному уродженцю міста Єреван, який вчинив зґвалтування. Зловмисника засуджено до покарання у вигляді 7 років 6 місяців позбавлення волі", — розповіли в пресслужбі Київської міської прокуратури.

Нагадаємо, що у справі вбивства чернігівського поліцейського Артура Єрохіна з'явилися два нові фігуранти — патрульні.

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