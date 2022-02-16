Схопив ножа і вдарив ним у груди: у Рівненській області чоловік ледь не вбив рідного сина (фото)

Схопив ножа і вдарив ним у груди: у Рівненській області чоловік ледь не вбив рідного сина (фото)

Між рідними виник конфлікт.

У вівторок ввечері, 15 лютого, 50-річний житель Здолбунова Рівненської області ледь не вбив власного сина.

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Про це розповіли у поліції області.

"Батько разом із 27-річним сином сіли вечеряти. Близько 19:30, після тривалого розпивання алкоголю, між рідними виник конфлікт, причину якого нині зловмисник пояснити не може. Під час сутички батько схопив кухонний ніж та вдарив ним сина", - йдеться у повідомленні.

На сварку з іншої кімнати вийшов старший син господаря. Він зателефонував матері, а потім, викликавши таксі, разом доправили пораненого до лікарні.

ГУ Нацполіції в Рівненській області

"Медики діагностували у потерпілого поранення грудної клітки. Після оперативного втручання загрози життю чоловіка не має", - розповідають у поліції.

50-річного чоловіка затримали, зараз перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, а за скоєне шкодує та щиро розкаюється. Втім, тепер за скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Із місця події криміналісти вилучили речові докази, зокрема і знаряддя злочину.

ГУ Нацполіції в Рівненській області

Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру у вчиненні умисного тяжкого тілесного ушкодження за частиною 1 статті 121 КК України.

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