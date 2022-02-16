Схопив ножа і вдарив ним у груди: у Рівненській області чоловік ледь не вбив рідного сина (фото)

Між рідними виник конфлікт.
У вівторок ввечері, 15 лютого, 50-річний житель Здолбунова Рівненської області ледь не вбив власного сина.
Про це розповіли у поліції області.
"Батько разом із 27-річним сином сіли вечеряти. Близько 19:30, після тривалого розпивання алкоголю, між рідними виник конфлікт, причину якого нині зловмисник пояснити не може. Під час сутички батько схопив кухонний ніж та вдарив ним сина", - йдеться у повідомленні.
На сварку з іншої кімнати вийшов старший син господаря. Він зателефонував матері, а потім, викликавши таксі, разом доправили пораненого до лікарні.
"Медики діагностували у потерпілого поранення грудної клітки. Після оперативного втручання загрози життю чоловіка не має", - розповідають у поліції.
50-річного чоловіка затримали, зараз перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, а за скоєне шкодує та щиро розкаюється. Втім, тепер за скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.
Із місця події криміналісти вилучили речові докази, зокрема і знаряддя злочину.
Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру у вчиненні умисного тяжкого тілесного ушкодження за частиною 1 статті 121 КК України.
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