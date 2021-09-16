Схопив її та задушив: на Закарпатті рецидивіст вбив свою кохану (фото)

Схопив її та задушив: на Закарпатті рецидивіст вбив свою кохану (фото)

Чоловік вже раніше відбував покарання у в'язниці за аналогічний злочин.

У середу вранці, 15 вересня, жителька Виноградова виявила мертвою свою знайому і зателефонувала до правоохоронців. Прибувши на місце події поліцейські виявили на тілі покійної явні сліди насильницької смерті.

Про це повідомила пресслужба поліції Закарпаття.

"Поліцейські з’ясували, що напередодні потерпіла розпивала алкогольні напої зі своїм співмешканцем. Згодом між ними виникла сварка і 49-річний фігурант схопив свою співмешканку та задушив її", - йдеться у повідомленні.

Підозрюваного у вбивстві поліцейські оперативно розшукали та затримали. Зараз його помістили до ізолятора тимчасового тримання. Відомо, що затриманий вже раніше відбував 12-річне покарання у місцях позбавлення волі за аналогічний злочин.

За фактом умисного вбивства слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

За скоєне зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Прикарпатті чоловік нещадно бив ногами і руками по голові свою співмешканку. Від отриманих травм жінка померла.

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