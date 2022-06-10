Схопив за шию і почав душити: на Закарпатті чоловік пограбував та вбив дівчину

Жителя Тячівського району, якого звинуватили у вбивстві 21-річної дівчини та крадіжці її речей, засудили до 14 років ув'язнення.
До завершення строку подання апеляційної скарги він перебуватиме під вартою.
Про це повідомили на сайті Закарпатської обласної прокуратури.
Слідством встановлено, що обвинувачений і дівчина перебували на дамбі, неподалік річки Тересва, коли між ними сталася сварка. 36-річний чоловік схопив дівчину за шию і почав душити, що і призвело до її смерті. Після цього закарпатець забрав з кишені її куртки мобільний телефон, зняв ювелірні вироби та пішов з місця події, а тіло дівчини залишив у воді, — йдеться у повідомленні.
Чоловіка засудили до позбавлення волі та зобов’язали виплатити родині загиблої 700 тисяч гривень моральної шкоди.
Нагадаємо, у Харківській області чоловік цеглиною вбив коханку, бо та хотіла розповісти правду дружині.
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