Схопив за шию та потягнув до лісосмуги: у Дніпрі чоловік зґвалтував дівчинку

У Дніпрі чоловік пограбував і зґвалтував неповнолітню дитину.

Про це повідомили у пресслужбі Дніпропетровської обласної прокуратури.

"У лютому 2020 року раніше судимий за зґвалтування місцевий мешканець, перебуваючи поблизу автозаправної станції міста, схопив 11-літню дівчинку за шию та, погрожуючи ножем, затягнув до лісосмуги. Чоловік забрав у потерпілої 29 грн та, застосовуючи силу, зґвалтував її", - йдеться у повідомленні.

Прокурори відстояли в суді апеляційної інстанції вирок за фактами зґвалтування малолітньої дитини та розбою (частина 6 статті 152 та частина 2 статті 187 КК України). Його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна та дані стосовно нього внесено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині до 11 років позбавлення волі засуджено чоловіка, який зґвалтував рідну племінницю. Дівчинці лише 8 років.

А у Кіровоградській області чоловік вночі проник до кімнати дитини через вікно та погрозами змусив її піти до літньої кухні, де й зґвалтував.

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