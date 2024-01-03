"Схопився за голову": Дикий про загрозу перекладення на армію відповідальності за мобілізацію

На думку експерта, армія не має сама займатися масовим рекрутингом.

Уряд не має перекладати на армію відповідальність за проведення та фінансування мобілізації.

Таку думку висловив колишній командир роти батальйону "Айдар", військовий аналітик Євген Дикий в інтерв'ю виданню "Новинарня".

Він прокоментував заяву очільника Мінфіну Сергія Марченка, який сказав, що очікує пропозицій від Міноборони та Генштабу щодо покриття витрат на додаткову мобілізацію.

Також читайте Дикий цинічно пояснив ухилянтам, чому в армії більше шансів вижити

"Коли я прочитав оце, що "хай Генштаб покаже, де взяти гроші", я схопився за голову... Якщо на армію перекласти повністю відповідальність за мобілізацію, то насправді армія впорається, це буде дуже просто. От виходить (на ротацію) частина, яка понесла втрати, там лишилося 30% бійців в строю, решта – "200", "300"... І на ротації в тилу вони просто оточують якесь містечко, роблять облаву зі стволами і заганяють до себе поповнення", – розмірковує експерт.

За його словами, таким чином за один рейд і за один день можна сформувати бригаду.

"Я таке бачив на Північному Кавказі: що таке армія, яка сама займається рекрутингом… сама займається фандрайзингом", – додав Дикий.

Нагадаємо, зʼявився текст законопроєкту про мобілізацію та військовий облік. ТСН.ua зібрав усе, що відомо про зміни до мобілізації та що про це кажуть політики.

Читайте також: