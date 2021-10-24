Схопився за серце і впав: убивця лося помер під час спроби втечі, фото

Схопився за серце і впав: убивця лося помер під час спроби втечі, фото

Правоохоронці встановили особи всіх причетних до браконьєрства на Чернігівщині.

У поліції встановили обставини незаконного полювання на лося в лісі поблизу села Смолянка (Чернігівська область), під час якого раптово помер один із учасників браконьєрства.

Про це повідомили у неділю, 24 жовтня, у пресслужбі Нацполіції.

Напередодні увечері до поліції зателефонував лісничий, який повідомив, що на території мисливсько-рибальського господарства виявлено осіб, які, ймовірно, вбили лося. Чотирьох чоловіків заскочили саме під час обвалювання туші.

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“Чоловіки пообіцяли показати лісничим документи. Утім, усі четверо почали тікати до своїх автомобілів. Під час втечі одному з чоловіків стало зле, він схопився за серце і впав. Згодом виявилося, що чоловік помер. Решта — сіли в автомобілі та зникли”, - йдеться у повідомленні поліції.

Правоохоронці встановили особи всіх причетних до вбивства тварини. Троє з них були мешканцями Київщини, четвертий — місцевий єгер цих угідь.

За показами свідків, застрелив лося чоловік 1973 року народження, який помер під час спроби втечі. Поліція продовжує слідчі дії для об’єктивного документування вказаного факту. Причину смерті мисливця мають встановити медики.

М’ясо тварини, зброя та інші речові докази скоєння злочину вилучені та направлені на проведення експертизи. За попередніми даними, тварині було близько двох років.

Розпочато розслідування за ознаками частини 1 статті 248 Кримінального кодексу України — незаконне полювання. Таке правопорушення карається штрафом від 17 000 до 51 000 гривень, громадськими роботами на строк від 160 до 240 годин або обмеженням волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, раніше на Донеччині під час полювання в забороненій місцевості 63-річний мисливець отримав смертельне вогнепальне поранення.

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