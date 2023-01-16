Сховала під ковдрою в автівці: 19-річна дівчина намагалася вивезти з України ухилянта (відео)

Тепер і дівчина, і чоловік відповідатимуть перед законом.

На українсько-угорському кордоні у салоні автомобіля Volkswagen прикордонники виявили ухилянта, який сховався на задньому сидінні авто під ковдрою. 32-річний військовозобов'язаний намагався таємно виїхати закордон. За кермом автомобіля, в якому виявили ухилянта, перебувала 19-річна українка.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон.



"Правопорушника виявили у пункті пропуску "Лужанка" під час огляду автомобіля Volkswagen, яким кермувала громадянка України. У такий спосіб водійка 2003 року народження намагалася вивезти за кордон свого 32-річного знайомого", – йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.

За спробу незаконного перетину кордону на 32-річного чоловіка склали адмінпротокол, суму штрафу для нього визначить суд. А 19-річній водійці Volkswagen загрожує кримінальна відповідальність за ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Прикарпатті мати зробила 28-річного чоловіка "інвалідом", щоб вивезти його за кордон.

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