Сховали під речами: у Дніпропетровській області на трасі знайшли скелет жінки (фото)

На місці події працювала слідчо-оперативна група.
Під Дніпром на трасі "Бориспіль — Кременчук — Дніпро — Запоріжжя — Пологи — Маріуполь" знайшли скелет жіночої статі.
Про це з посиланням на власні джерела пише "Інформатор".
Як стало відомо, скелет жінки, накритий речами, знайшли біля автозаправки поряд із селищем Горького. Скільки саме останки пролежали біля дороги, в результаті чого померла громадянка, а також її особистість поки невідомі.
На місце події викликали правоохоронців та слідчо-оперативну групу. Встановлюються всі деталі інциденту.
Раніше ми писали, що в селі Розівка Білгород-Дністровського району виявили тіло 58-літнього чоловіка з рубленими ранами обличчя.