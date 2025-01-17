Троє ухилянтів поїхали в "подорож" закордон у гіпсокартоні: як працювала схема

Оперативники Білгород-Дністровського та Подільського прикордонних загонів запобігли спробі незаконного переправлення трьох чоловіків призовного віку через державний кордон.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Мешканці Одеської, Київської та Кіровоградської областей звернулись до "туристичного агентства", яке пообіцяло їм виїзд за кордон через придністровський сегмент кордону за 8000 доларів за кожного. Чоловіки зустрілися з 71-річним перевізником у Одесі, де він обладнав сховок у мікроавтобусі для переправлення.

"Для реалізації свого задуму він обладнав у мікроавтобусі сховок із гіпсокартону, куди й розмістив "пасажирів". За участь у схемі чоловік мав отримати свій відсоток від перевезень. Однак на заваді омріяним планам стали прикордонники, які вчасно зупинили горе-шофера в контрольованому прикордонному районі", - йдеться в повідомленні.

Водій мікроавтобуса наразі знаходиться під слідством за порушення статті 332 КК України, а пасажири отримали протоколи за спробу незаконного перетину кордону.

Нагадаємо, в Україні ліквідовано понад 50 схем незаконного переправлення чоловіків через кордон.

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