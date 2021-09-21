"Сховатися від РВІ – дещо примарна надія": лікарка розповіла, як не підчепити коронавірус

Лікарка радить передусім носити маску і уникати місць великого скупчення людей.

В Україні розгулявся новий штам коронавірусу "Дельта". На сьогодні більшість новим штамом хворіє досить легко, приблизно 10% – важко.

Як не підхопити новий штам коронавірусу "Укрінформу" розповіла лікарка-пульмонологиня Світлана Гук.

За її словами, найперше - не треба відмовлятися від маски, щоправда носити її треба правильно - загинаючи дротик біля носа.

"Якщо ви хочете знизити ризики, одягайте респіратор високого рівня захисту, але майте на увазі, що респіратори з клапаном захищають вас, але аж ніяк не захищають оточення від вас. Тому, якщо ви хворієте в цей момент – знаєте ви про це чи не знаєте – ви можете заразити інших. На жаль, я бачу по своїх пацієнтах, вони мені пишуть: пішов до аптеки, пішов у магазин, кудись поїхав… Ви хворієте – будь ласочка, сидіть вдома! Хочеться і кричати, і благати: ну добре, що вам пощастило, ви легко переносите ковід, усюди ходите самі, але ви ж наражаєте на небезпеку інших, які можуть захворіти дуже важко!", - розповідає лікарка.

Вона додає, що бажано менше бувати у місцях масового скупчення людей, а якщо виникла потреба бути у натовпі - вдягати маску.

"Якщо ви маєте можливість бути на природі, на дачі та не мати справи з натовпом - це буде для вас найкраще. Але, на жаль, як тільки ви припините таку свою ізоляцію, вірогідність того, що ви захворієте, досить висока. Тому що сховатися від респіраторної вірусної інфекції – дещо примарна надія, віруси надто дрібні на відміну від тих же бактерій. Ця пандемія - виклик для організму, для людини і взагалі світові. Умови змінилися – ми маємо адаптуватись, сконтактувати з цією ситуацією або природним шляхом, або частково, штучно - це може забезпечити вакцинація. Тому побажаю всім усе ж таки не хворіти, а якщо вже й хворіти - то легко, набути природного імунітету, щоби вам уже нічого не було страшно", - говорить Світлана Гук.

Нагадаємо, що коронавірус штаму "Дельта" рідко викликає втрату нюху та смаку, а температура може то підніматись, то самостійно знижуватись. Про це розповіла лікарка-пульмонолог, керівник Центру респіраторної медицини та алергології клінічної лікарні "Феофанія" Світлана Гук.

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