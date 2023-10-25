Сховав під ковдрою: далекобійник намагався вивезти за кордон свого 21-річного сина (фото)

Хлопець заховався у спальному відділенні кабіни вантажівки свого батька, загорнувшись у ковдру.
На кордоні з Польщею прикордонники затримали 44-річного водія вантажівки, який намагався незаконно вивезти свого 21-річного сина за кордон, заховавши під ковдрою у кабіні.
Про це передає Західне регіональне управління ДПСУ.
Інцидент трапився у ніч проти 25 жовтня на пункті пропуску "Рава-Руська". Батько хотів вивезти 21-річного сина, який не мав законних підстав для перетину кордону.
Хлопець заховався у спальному відділенні кабіни вантажного автомобіля, загорнувшись у ковдру.
Хлопця притягнуто до відповідальності за спробу незаконного перетину кордону. Також юнакові загрожує відповідальність за ухилення від мобілізації.
Водієві вантажівки загрожує відповідальність за незаконне переправлення осіб через державний кордон. Прикордонники скерували повідомлення про порушників до поліції.
Нагадаємо, що "багатодітний" киянин придумав хитру схему, як втекти за кордон, і "купив" у Молдові двійню за $4 тисячі.
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