Сховав під ковдрою: далекобійник намагався вивезти за кордон свого 21-річного сина (фото)

Хлопець заховався у спальному відділенні кабіни вантажівки свого батька, загорнувшись у ковдру.

На кордоні з Польщею прикордонники затримали 44-річного водія вантажівки, який намагався незаконно вивезти свого 21-річного сина за кордон, заховавши під ковдрою у кабіні.

Про це передає Західне регіональне управління ДПСУ.

Інцидент трапився у ніч проти 25 жовтня на пункті пропуску "Рава-Руська". Батько хотів вивезти 21-річного сина, який не мав законних підстав для перетину кордону.

Фура, в якій виявили ухилянта

Хлопець заховався у спальному відділенні кабіни вантажного автомобіля, загорнувшись у ковдру.

Фото: ДПСУ

Хлопця притягнуто до відповідальності за спробу незаконного перетину кордону. Також юнакові загрожує відповідальність за ухилення від мобілізації.

Фото: ДПСУ

Водієві вантажівки загрожує відповідальність за незаконне переправлення осіб через державний кордон. Прикордонники скерували повідомлення про порушників до поліції.

Нагадаємо, що "багатодітний" киянин придумав хитру схему, як втекти за кордон, і "купив" у Молдові двійню за $4 тисячі.

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