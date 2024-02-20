Шойгу марить: росіяни завили про свої "мінімальні втрати" в Авдіївці

Росіяни продовжують намагатися приховати реальні втрати на війні в Україні, щоб не викликати негативні настрої у громадян РФ.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу прокоментував операцію зі взяття Авдіївки. Він заявив, що Генштабу РФ вдалося провести її за мінімальних втрат.

Про це пише російське пропагандистське видання "РИА Новости".

"Наступальні дії після звільнення міста тривають на захід, звільнено 72 квадратні кілометри", – заявив він.

Шойгу також зауважив, що загалом операція зі звільнення міста увійде до підручників Міноборони. Дійсно, буде чудова історія про те, як покласти в одному місті за декілька місяців солдатів більше, ніж за 10 років війни в Афганістані. Натомість можна пишатися руїнами, які вдалося відвоювати.

Відзначимо, що невдовзі повідомлення про "мінімальні втрати" було видалене.

Шойгу заявив про "мінімальні втрати" РФ в Авдіївці

Як зауважувалося раніше, вже навіть російські пропагандисти визнали шалені втрати армії РФ в Авдіївці.

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