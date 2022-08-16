Шойгу "понесло": що наговорив міністр оборони РФ на Московській конференції з міжнародної безпеки

У Москві відбулася конференція з безпеки.

Більшу її частину присвятили "спецоперації" в Україні.

Із заявами виступив міністр оборони РФ Сергій Шойгу. Його основні заяви опублікувало пропагандистське видання ТАСС.

Основні заяви Шойгу на X Московській конференції з міжнародної безпеки були наступними:

Безумовне домінування США та їх союзників залишається в минулому, спецоперація в Україні ознаменувала закінчення однополярного світу;

НАТО претендує на глобальне домінування, зокрема в Африці, Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, Близькому Сході;

Західний світопорядок ділить світ на "демократичних партнерів" та "авторитарні режими", проти яких допускаються будь-які заходи впливу;

Об'єднані сили Заходу керують Києвом у гібридній війні проти Росії;

Захід нарощує постачання озброєння та військової техніки Україні;

Україна отримує розвіддані від усіх наявних у НАТО джерел інформації;

Ні у кого в НАТО немає сумнівів у тому, що поставлені РФ цілі спецоперації будуть досягнуті;

РФ уважно вивчає трофейні зразки західних озброєнь та враховує їх якості для підвищення ефективності озброєнь;

Країни Заходу несуть відповідальність за загибель мирного населення в Донбасі через постачання їхньої зброї;

Операції ЗСУ плануються у Вашингтоні та Лондоні;

Плани Заходу домогтися економічного ослаблення Росії зазнають краху;

У Росії немає необхідності застосовувати ядерну зброю в Україні для досягнення поставлених цілей. Твердження про можливе застосування Росією хімізброї в Україні є абсурдними;

Дотримання Женевських конвенцій залишається в центрі уваги командирів російської армії всіх рівнів;

З початку СВО видано накази, що закріплюють порядок дії російських військових щодо мирного населення та військовополонених;

Міноборони РФ вдячно ООН та Міжнародному Комітету Червоного Хреста за конструктивну та деполітизовану співпрацю;

Твердження, що приводом для вступу Фінляндії та Швеції до НАТО була спецоперація — хибно, ці країни зближуються з альянсом уже багато років.

Нагадаємо, що у Київській області вже виявили понад 1,3 тис. вбитих окупантами мирних людей.

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