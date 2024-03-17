Шойгу "засвітився" в окупованому Криму: інспектує роботу Чорноморського флоту

Зокрема, він доручив встановити додаткові вогневі засоби для ураження українських безпілотників.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу "показався" в окупованому Криму, де проінспектував роботу командного пункту Чорноморського флоту.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

"Заслухав доповіді щодо поточної обстановки, характеру дій противника та виконання підрозділами флоту бойових завдань", - йдеться у повідомленні.

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Шойгу поставив завдання проводити з особовим складом як у денний, так і в нічний час постійні тренування щодо відображення атак противника, а також підвищувати живучість кораблі.

Крім того, Шойгу доручив встановити додаткові вогневі засоби, великокаліберні кулеметні стрілецькі комплекси для ураження українських безпілотників.

Додамо, військовий експерт пояснив, чому Росія змушена переміщувати сили свого Чорноморського флоту з захопленого Криму до Новоросійська на Кубані.

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