Шойгу зліг з інфарктом, а 20 генералів загриміли до в'язниці: в Росії почалося розбирання польотів

Шойгу зліг з інфарктом, а 20 генералів загриміли до в'язниці: в Росії почалося розбирання польотів

Ходять чутки, що інфаркт міг виникнути не з природних причин.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу на тлі останніх подій потапив до лікарні з інфарктом, а два десятки штабних генералів заарештували.

Про це повідомив у Мережі ексспіввласник ЮКОСу Леонід Нєвзлін, який зараз проживає в Ізраїлі, і заочно засуджений до довічного терміну в РФ, але при цьому зберіг зв'язки з діловими та політичними колами в Москві.

За його інформацією Шойгу в лікарні з інфарктом.

"Шойгу вибув із гри, можливо він стане інвалідом, якщо виживе. У нього раптом стався великий інфаркт, він у реанімації, підключений до приладів. Ходять чутки, що інфаркт міг виникнути не з природних причин.

Заарештовано 20 генералів МО. Усі штабні. Тут все зрозуміло – тотальне розкрадання коштів на підготовку українського керівництва та населення до урочистої зустрічі армії визволителів із Росії. З 2014 року вкрадено близько 10 млрд доларів, виділених Путіним на підготовку бліцкригу", - розповів Нєвзлін.

Він також нагадав, що радник президента РФ Владислав Сурков перебуває під домашнім арештом, він підозрюється у крадіжці грошей, виділених на підготовку до війни. По цій самій справі проходять 20 генералів.

Нагадаємо, що російських військових, які воюють і помирають в Україні, залишили без обіцяних додаткових виплат.