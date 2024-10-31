Шпигували за поїздами з військовою технікою: на Буковині СБУ затримала зрадників

Служба безпеки затримала у Чернівецькій області двох учасників регіонального осередку руху "народовладдя", які шпигували за Силами оборони та намагалися перешкоджати мобілізації.

Про це повідомили в СБУ.

"Ці чоловіки приховано фіксували напрямки руху залізничних ешелонів ЗСУ та публічно закликали військовозобов'язаних ухилятися від призову. 41-річний місцевий житель, у минулому член забороненої Компартії України, потрапив до уваги ФСБ ще 2015 року. Після повномасштабного вторгнення його остаточно завербували і доручили сформувати власну агентурну мережу на Буковині", - йдеться у повідомленні.

Він поширював кремлівські наративи, заперечував легітимність державної влади в Україні та намагався створювати альтернативні "органи місцевого самоврядування".

Також за завданням кураторів фігурант агітував місцевих чоловіків призовного віку ховатися від ТЦК та шпигував за маршрутами переміщення рухомих складів ЗСУ.

Для виконання ворожого завдання агент залучив 35-річного місцевого безробітного, якого він нібито міг "відмазати" від призову.

Служба безпеки фігурантів затримала.

Агенту ФСБ повідомили про підозру. Обидва зловмисники перебувають під вартою. Триває слідство.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала двох російських агентів, які дистанційно коригували ракетні удари по Україні, зокрема в Полтавській та Сумській областях.

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