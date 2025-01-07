Шпигували за відомими волонтерами: СБУ спіймала агентів ФСБ (фото)

Фігуранти також коригували ракетні удари по українських оборонних заводах та енергооб’єктах.

СБУ нейтралізувала агентурну мережу ФСБ Росії, яка збирала інформацію про посадовців міжнародних організацій та волонтерів у Києві, Дніпрі та Одесі.

Про це повідомляється у телеграм-каналі СБУ.

ФСБ дистанційно завербувала київського адвоката, щоб встановити адреси перебування, номери авто і маршрути руху посадовців міжнародних організацій та волонтерів. До злочинної діяльності юрист залучив декількох спільників з трьох регіонів України.

Фігуранти приховано стежили за "об'єктами". Зокрема, використовували оптичні прилади. Наприклад, керівник агентурної групи періодично облаштовував "спостережні пункти" з біноклем на дахах будинків навпроти офісів посадовців та волонтерів.

Російський агент узагальнював інформацію від усіх учасників групи і відправляв звіт своєму куратору – кадровому співробітнику ФСБ.

СБУ своєчасно затримала у Києві керівника агентурної групи та його спільників. З’ясувалося, що фігуранти також коригували ракетні удари по українських оборонних заводах та енергооб’єктах.

Під час обшуків у зловмисників було вилучено 15 мобільних телефонів, які використовувалися для прихованого зв’язку з ворогом, оптику та флешки з доказами злочинів.

Слідчі повідомили затриманим про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

СБУ затримала шпигунів за посадовцями міжнародних організацій та волонтерами / Фото: СБУ

СБУ затримала шпигунів за посадовцями міжнародних організацій та волонтерами / Фото: СБУ

СБУ затримала шпигунів за посадовцями міжнародних організацій та волонтерами / Фото: СБУ

СБУ затримала шпигунів за посадовцями міжнародних організацій та волонтерами / Фото: СБУ

СБУ затримала шпигунів за посадовцями міжнародних організацій та волонтерами / Фото: СБУ

СБУ затримала шпигунів за посадовцями міжнародних організацій та волонтерами / Фото: СБУ

До слова, українець, який шпигував на користь Росії, розповів про свою мотивацію.

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