Шпигували за ЗСУ: реальні в’язничні терміни отримали ще троє зрадників

Завдяки доказовій базі СБУ реальні терміни ув’язнення отримали ще троє зрадників, які на корить Росії розвідували позиції ЗСУ поблизу лінії східного фронту.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

За інформацією спецслужби, зловмисники розвідували місця тимчасової дислокації передових підрозділів Сил оборони на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках. Вони також намагалися виявити пункти базування ППО та маршрути переміщення важкої бронетехніки у районі Краматорська та у прифронтовій Дніпропетровщині.

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Працівники СБУ затримали всіх трьох спільників ворога у результаті спецоперацій навесні 2022 та восени 2023 року.

За даними слідства, всі троє засуджених – мешканці Донецької та Луганської областей. Вони працювали на воєнну розвідку окупаційних угруповань Південного військового округу ЗС Росії.

Що накоїли спільники ворога

Один зі зловмисників був на прямому зв’язку з командиром розвідувального підрозділу 100-ї окремої мотострілецької бригади російських військ.

Інший зловмисник переїхав на Дніпропетровщину, де відстежував пукти базування ППО та переміщення українських військових колон у напрямку передової. Для збирання інформації чоловік влаштувався експедитором у торговельній компанії і під виглядом робочих поїздок розвідував місцевість.

Ще один поплічник ворога був учасником російської агентурної мережі, яку СБУ нейтралізувала у березні 2022 року на Луганщині. У складі ворожої групи зловмисник готував звіти окупантам про дислокацію підрозділів українських військ під час боїв за Сєвєродонецьк.

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Суд визнав зловмисників винними за трьома кримінальними статтями:

державна зрада;

надання збройним формуванням країни-агресора допомоги у веденні бойових дій проти ЗСУ;

несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану.

Які покарання отримали зловмисники

Одному із зловмисників суд призначив сім років ув’язнення, враховуючи його співпрацю зі слідством,

другому – 10 років ув’язнення,

третьому – 12 років.

До слова, раніше реальний термін ув’язнення отримав соратник ліквідованого екснардепа-зрадника Іллі Киви. Він шпигував за комплексами ППО на Дніпропетровщині.

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