Шпигував на користь РФ: на Донеччині затримали експрацівника Адміністрації президента

Шпигував на користь РФ: на Донеччині затримали експрацівника Адміністрації президента

Агенту країни-агресорки повідомлено про підозру за фактом державної зради.

У Донецькій області правоохоронці затримали агента РФ, який працював у владних структурах України.

Про це інформує Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, колишній правоохоронець з Донецької області виконував завдання Головного управління Генштабу збройних сил Росії. Зловмисник допомогав країні-агресорці проводити підривну діяльність проти України. Він вербував осіб для систематичного збору та подальшої передачі відомостей державного рівня, інформації про високопосадовців, а також про місця дислокації підрозділів ЗСУ

Агент РФ працював у різних владних структурах України. У 2017 році — у Головному департаменті зовнішньої політики та європейської інтеграції Адміністрації президента України. Там ворожий шпигун налагодив контакти з різними високопосадовцями того часу.

Агент передавав російським спецслужбам документи стосовно позиції країн ЄС щодо вступу України до енергетичного союзу, цифрового союзу, митного союзу ЄС.

У травні 2018 року підозрюваний, перебуваючи на зв’язку із представниками російських агентур, вступив на військову службу до ЗСУ. Він передавав інформацію щодо керівництва батальйону, ситуації на лінії фронту та можливості вербування командирів ЗСУ.

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У 2021 році, звільнившись з лав ЗСУ, агент продовжив співпрацю з країною-агресоркою.

Після початку війни Росії проти України, чоловік отримав вказівку від своїх кураторів збирати та передавати інформацію про підрозділи спеціального призначення ЗСУ, що дислокуються у Кіровоградській, Хмельницькій, Івано-Франківській областях, а також склади озброєння та палива, розташовані у Черкаській та Полтавській області.

Чоловіка затримано за місцем його мешкання на території Донецької області. Йому повідомлено про підозру за фактом державної зради.