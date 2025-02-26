Шпигував на замовлення Росії: яке покарання призначив суд для луганчанина

46-річного мешканця Луганщини засуджено до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна за державну зраду.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Чоловік працював на російську розвідку та за винагороду передавав ворогу важливу інформацію про оборонні об’єкти Черкащини, включаючи розташування військових частин і підприємств оборонно-промислового комплексу.

"Цікаво, що у квітні 2022 року після повномасштабного вторгнення рф засуджений переїхав до міста Сміла Черкаської області. Він отримував соціальну допомогу, безкоштовне житло, але водночас збирав розвіддані для окупантів", — йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування вели слідчі УСБУ за підтримки Черкаської обласної прокуратури. Вирок набуде законної сили після розгляду апеляції або закінчення строку подачі.

Нагадаємо, СБУ затримала чотирьох зловмисників, які підпалювали будівлі на замовлення ФСБ.

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