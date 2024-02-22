Шпигував за кораблями ЗСУ: СБУ затримала російського інформатора

Зраднику Україну за шпигунство загрожує 12 років тюрми.
СБУ затримала російського інформатора, який шпигував за кораблями ЗСУ поблизу Миколаївського морпорту.
Про це інформує пресслужба СБУ.
За даними СБУ, серед пріоритетних "цілей" ворога були військові кораблі ЗСУ і напрямки їхнього переміщення морськими та річковими маршрутами. Також фігуранта цікавили координати сухопутних підрозділів українських захисників, у тому числі тих, які залучені до бойових операцій на лівобережжі Херсонської області.
Розвідінформація потрібна була загарбникам для підготовки ракетно-дронових атак на прифронтову частину півдня України, встановили у спецслужбі.
У результаті контрдиверсійних заходів російського інформатора викрили на початковому етапі його розвідувально-підривної діяльності, що "дозволило убезпечити місця дислокації підрозділів ЗСУ, а також задокументувати злочинні дії фігуранта і затримати його у власному помешканні".
За даними слідства, інформатором виявився місцевий житель, якого агресор дистанційно залучив до співпраці на початку цього року. У поле зору окупантів чоловік потрапив через свої неодноразові дописи на підтримку російської агресії. Після відпрацювання ворожих завдань він "звітував" у месенджері представнику однієї з російських спецслужб.
Під час обшуку в помешканні затриманого вилучено мобільний телефон із доказами його розвідувальної діяльності на користь країни-агресора.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує 12 років тюрми.
Нагадаємо, СБУ ідентифікувала особу спепризначенця РФ, який влаштовував масові репресії на окупованій Миколаївщині.
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