Шпигував за військовими кораблями: СБУ затримала в Одесі російського агента

СБУ затримала в Одесі агента ФСБ, який шпигував за кораблями ЗСУ, що обороняють морську акваторію України.

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

"Затримано агента ФСБ, який розвідував пункти базування та маршрути руху кораблів ЗСУ поблизу Одеського морпорту. За наявними даними, окупанти планували використати ці дані для підготовки бойових операцій у морській зоні з використанням крилатих ракет та дронів-камікадзе", - йдеться у повідомленні.

Щоб направити ворожу зброю в обхід української ППО, агент отримав додаткове завдання: виявити вогневі позиції зенітно-ракетних комплексів та мобільних вогневих груп Сил оборони.

Зрадник об’їжджав узбережжя обласного центру на власному авто і приховано робив фото та фіксував геолокації військових об’єктів на телефон.

Зібрані відомості агент месенджером передавав своєму російському куратору. Його особу та інші персональні дані вже встановлені Службою безпеки.

За даними слідства, зрадником виявився 37-річний безробітний одесит, який потрапив у поле зору окупантів, коли шукав швидкі заробітки на Телеграм-каналах.

Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ затримала 22-річну львів'янку, яка готувала теракт у центрі Києва.

Читайте також: