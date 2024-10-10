Шпигував за ЗСУ у двох областях: затримано курсанта навчального батальйону

Правоохоронці затримали курсанта навчального батальйону, який здавав ворогу розташування військових частин в Одеській та Вінницькій областях.

Про це йдеться у повідомленні Офісу генрокуратури.

За даними слідства, курсант був завербований співробітником спеціального розвідувального органу РФ. Він за грошову винагороду виконував спеціальні завдання в інтересах ворога на шкоду державній безпеці України.

"Перебуваючи за місцем проходження військової служби, підозрюваний неодноразово передавав куратору секретні дані щодо розташування, навчальних центрів, військових частин на території Одеської та Вінницької областей, блокпостів ЗСУ та ТрО, а також схеми переміщення військової техніки", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали чоловіка в порядку ст. 208 КПК України. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України затримала у Харкові зрадника, який наводив російські ракети на власну бригаду ЗСУ та готувався втекти до РФ.

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