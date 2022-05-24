Шпигують на користь ворога: як російські спецслужби вербували дітей за допомогою ігор у смартфоні

Шпигують на користь ворога: як російські спецслужби вербували дітей за допомогою ігор у смартфоні

Служба безпеки викрила російські спецслужби на використанні смартфон-ігор для вербування українських дітей.

Йдеться про мобільний застосунок. У ньому учасники повинні шукати так звані "коробки" з віртуальними призами. Потім їх можна обміняти на електронні гроші.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Коли учасники гри проходять маршрут, то повинні здійснювати фотофіксацію місцевості, об’єктів військової та критичної інфраструктури на території різних населених пунктів.

Зазначається, що доступ до адміністрування цього застосунку має підконтрольна спецслужбам державі-агресорці ІТ-компанія. Вона зареєстрована в одній з європейських країн і займається розповсюдженням інтерактивних платформ.

"Таким чином, ворог "в темну", тобто без їх відома, використовував українських дітей для збору інформації про розташування стратегічно важливих об’єктів", - наголошують в СБУ.

До слова, у Кіровоградській області було затримано двох підлітків. Вони фотографували блокпости, елеватори і транспортні шляхи.

Як повдомлялося, на Миколаївщині заарештували чотирьох агентів РФ, які збирали інформацію про наслідки обстрілів, дислокацію ЗСУ, військову техніку й особисті дані українських захисників і передавали їх куратору. Правоохоронці шукають куратора російських агентів, щоб притягнути його до відповідальності. Наразі триває досудове розслідування.

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