Шпигунка росіян намагалась стати психологинею у ТЦК: якими були її завдання

СБУ затримала російську агентку, яка пробувала влаштуватися до ТЦК та СП на Харківщині / © СБУ

Контррозвідка СБУ зірвала зухвалий план ФСБ Росії щодо залучення своєї агентки до лав Збройних сил України. Психологиня-фрилансерка намагалася влаштуватися до районного ТЦК та СП в Харківській області, щоб передавати ворогу персональні дані українських захисників.

Про це повідомила СБУ.

Завдання російської агентки у ТЦК

У разі успішного агентурного проникнення до ТЦК на Харківщині жінка мала «зливати» росіянам персональні дані українських військових і передавати відомості про місця дислокації Сил оборони на східному напрямку.

Для виконання завдання ФСБ зловмисниця приїхала з Черкас до Харківщини, винайняла житло та подала заявку на співбесіду на посаду психолога в одному з місцевих ТЦК.

Перед цим підозрювана власним авто об’їжджала прифронтову громаду, намагаючись встановити локації зосередження особового складу та техніки українських підрозділів.

Співробітники СБУ задокументували розвідувальну діяльність фігурантки, завчасно убезпечили позиції Сил оборони та затримали жінку ще до її появи в ТЦК.

Українка коригувала удари по енергетиці

Під час слідства з’ясувалося, що після дистанційного вербування першим завданням для неї було коригування російських повітряних ударів по енергетичній інфраструктурі Черкаської області.

Щоб спрямовувати російські обстріли, фігурантка виїжджала на місця влучань, документувала наслідки атак і намагалася визначити розташування систем ППО.

Згодом вона вирушила до Краматорська, де за вказівкою ФСБ шукала резервні командні пункти українських військових, після чого була «відряджена» на Харківщину.

Під час обшуків у затриманої вилучили смартфон із доказами контактів із ФСБ, а також набої до стрілецької зброї.

Слідчі повідомили жінці про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Зловмисниця перебуває під вартою без права на заставу. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

До слова, до 15 років тюрми з конфіскацією засудили 25-річного агента російських ССО, якого СБУ затримала на Київщині. Зловмисник встиг підпалити релейну шафу на залізниці та готував саморобну бомбу для підриву будівлі ТЦК у Бучанському районі. Суд визнав чоловіка винним у диверсії, вчиненій в умовах воєнного стану.