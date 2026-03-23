СБУ розкрила агентурну мережу Угорщини на Закарпатті / © СБУ

Служба безпеки України встановила особу співробітника угорської військової розвідки, який координував діяльність агентурної мережі на Закарпатті. Йдеться про осередок, який контррозвідка ліквідувала ще навесні 2025 року.

Про це повідомляє СБУ.

Організатором мережі виявився кадровий розвідник Угорщини Золтан Андре.

Шпигували за обороною та настроями населення

У межах справи раніше були затримані двоє агентів, які збирали інформацію про:

військову захищеність регіону;

розміщення Сил оборони;

суспільно-політичні настрої місцевих жителів;

можливу реакцію населення у разі появи іноземних військ.

Зокрема, один з агентів намагався виявити позиції української протиповітряної оборони на заході країни.

Вербування агентів і «режим очікування»

За даними слідства, після роботи за кордоном Андре активізував діяльність проти України 2021 року. Тоді він завербував колишнього військового з Берегівського району та перевів його в так званий «режим очікування».

У вересні 2024 року агент отримав конкретні завдання зі збору розвідданих на Закарпатті.

Крім того, іноземний розвідник підшукував нових кандидатів для вербування, зокрема серед військових і правоохоронців.

Використання дипустанов і конспірація

За інформацією СБУ, для пошуку потенційних агентів Андре міг використовувати можливості угорських дипломатичних установ у регіоні. Йдеться, зокрема, про доступ до анкет громадян, які подавалися на отримання угорського громадянства.

Вербування супроводжувалося обіцянками грошової винагороди та різних преференцій.

Зустрічі з агентами, за даними слідства, здебільшого проходили в автомобілі, а сам розвідник використовував псевдонім для конспірації.

Серед завербованих — військова ЗСУ

Однією з фігуранток справи стала колишня контрактниця бойової бригади ЗСУ. Її разом з іншим агентом затримали українські спецслужби.

Також встановлено, що Андре намагався залучити до співпраці ще одного військовослужбовця, пропонуючи йому не гроші, а постачання наркотичних речовин.

Наразі контррозвідка СБУ продовжує встановлювати всіх причетних до діяльності агентурної мережі. У відомстві наголошують, що кожен із них буде притягнутий до відповідальності.

СБУ також закликає громадян бути уважними та повідомляти про підозрілі контакти чи спроби вербування.

