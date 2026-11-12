Шпигував для ФСБ, а тепер читатиме «Кайдашеву сім’ю»: як суд покарав підлітка на Кіровоградщині

Суд зобов’язав підлітка прочитати українські твори / © pexels.com

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На Кіровоградщині підліток за гроші фотографував військові частини та передавав російським спецслужбам фото та інформацію про розташування військових об’єктів. Суд призначив йому два роки пробаційного нагляду та зобов’язав прочитати українські твори, зокрема, «Кайдашеву сім’ю».

У вироку Гайворонського районного суду Кіровоградської області зазначається, що у листопаді 2025 року через Telegram представник російських спецслужб запропонував неповнолітньому за гроші збирати інформацію про військові об’єкти.

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Вже 15 грудня 2025 року хлопець надіслав співрозмовнику фотографію автомобільної стоянки. Саме там перебували автомобілі представників ТЦК та СП. За це йому обіцяли 300 гривень.

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У квітні 2026 року підліток надіслав ворогу знімок письмової згоди на співпрацю з ФСБ Росії та власного паспорта. Пізніше він отримав нові завдання — фотографувати військові об’єкти та автомобілі поблизу них.

Він надіслав фотографії військової частини у Гайвороні та припаркованих поруч автомобілів 9 квітня, за що мав отримати 550 гривень. 14 травня він передав знімки в’їзду до військової частини та автомобілів біля неї. У цей день його затримали співробітники СБУ.

Що вирішив суд

У суді підліток повністю визнав провину та розкаявся. Він пояснив, що представниця російських спецслужб обіцяла йому гроші за фотографії військових об’єктів. За словами неповнолітнього, він отримував винагороду за виконані завдання.

Суд врахував, що обвинувачений раніше не був суджений, навчався у Гайворонському професійному аграрному ліцеї, позитивно характеризувався за місцем проживання, а також сприяв розкриттю злочину.

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За поширення інформації про розташування ЗСУ з метою передавання її державі-агресору йому присудили два роки пробаційного нагляду.

Крім того, суд зобов’язав хлопця прочитати повість Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я», роман Анатолія Дімарова «І будуть люди», вірш Володимира Сосюри «Любіть Україну» та поезію Тараса Шевченка «Скрізь плач, і стогін, і ридання…».

Нагадаємо, що у Польщі затримали двох громадян України за підозрою у шпигунстві та підготовці диверсій на користь російських спецслужб. За даними відомства, чоловіків віком 24 і 25 років затримали в місті Мінськ-Мазовецький, коли вони фотографували об’єкти критичної та військової інфраструктури. Окрім шпигунства та диверсій, їм також висунули звинувачення у підпалах автомобілів.

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