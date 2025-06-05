Шпигував для РФ у Запоріжжі: засуджено чергового зрадника України

Черговий зрадник отримав 15 років ув’язнення

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Черговий зрадник отримав 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. Агент ГРУ РФ шпигував у Запоріжжі.

Про це повідомляє СБУ.

Як діяв зрадник України

За даними розслідування, він коригував повітряні атаки РФ по прифронтовому місту та «зливав» окупантам маршрути руху Сил оборони у напрямку передової. Агентурні завдання ворога виконував 22-річний колишній строковик, який раніше проходив службу в одному із військових гарнізонів України.

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Навесні 2024 року він демобілізувався та оселився у Запоріжжі. Згодом його дистанційно завербував співробітник 316-го розвідцентру російського ГРУ (пункт базування — м. Севастополь).

«У поле зору воєнної розвідки РФ чоловік потрапив через своїх батьків, які проживають на тимчасово захопленій частині регіону та співпрацюють з агресором», — йдеться у повідомленні.

В обмін на співпрацю демобілізованому пообіцяли «швидкі заробітки».

Спочатку агент виконав «тестове» завдання — передав окупантам геолокації військової частини, в якій проходив строкову службу.

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«Після цього зрадник почав обходити Запоріжжя, щоб фотографувати оборонні об’єкти, фіксувати їхні координати, а потім „звітувати“ куратору», — зазначили у відомстві.

Також він стежив за бронетехнікою Сил оборони, яка рухалась у напрямку південного фронту.

Контррозвідка СБУ затримала зрадника у вересні 2024 року біля оборонного об’єкта, де він «звіряв» координати потенційної цілі, по якій ворог планував застосувати керовану авіабомбу.

«На підставі доказів, зібраних слідчими Служби безпеки, суд визнав агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)», — завершили в СБУ.

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Раніше Служба безпеки України затримала інформатора російських окупантів, який за гроші збирав дані для ворожих ударів по Полтавській та Дніпропетровській областях. Зрадником виявився 16-річний студент, завербований через інтернет.

Підліток шпигував за військовими об’єктами, фіксував розташування техніки та навіть намагався з’ясувати місця виробництва деталей для українських дронів.

«За завданням куратора з ГРУ агент виїжджав у сусідній регіон для збору даних, проводив фотофіксацію стратегічних об’єктів та надсилав інформацію куратору», — йдеться в повідомленні