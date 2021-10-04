Штам коронавірусу "Дельта": вчений-біохімік розповів, в чому його небезпека та особливість

Штам коронавірусу "Дельта": вчений-біохімік розповів, в чому його небезпека та особливість

Лікар вважає, що "Дельта" небезпечний своєю мутацією.

В Україні спостерігається ріст захворюваності на коронавірус. За даними МОЗ, найбільше підтверджується зараження "Дельтою".

У чому особливість цього штаму та у чому його небезпека, розповів "Апострофу" учений-біохімік, професор, доктор біологічних наук, академік НАН України й директор Інституту біохімії ім. Палладіна НАН України Сергій Комісаренко.

"Небезпека в його мутації. Як вона відбувається? Коронавірус — це РНК-вірус, що містить рибонуклеїнову кислоту, яка має різні частини, які кодують різні протеїни. Зокрема, шипоподібний S-протеїн, який перебуває на поверхні вірусу. І саме цей протеїн відповідає за зв’язування вірусу з клітинами людини, де й починається його розмноження", - розповідає Комісаренко.

Він додає, що у різних варіантах вірусу відбуваються різні мутації. У штамі "Дельта" є декілька амінокислот у шипоподібному протеїні. Вони зробили його кращим для зв’язування з рецептором, і таким, який краще розвивається в клітинах людини. Через це він у сотні разів швидше розмножується в клітинах людини і зараз є найбільш розповсюдженим штамом COVID-19.

Клінічні ознаки у "Дельти" такі ж як і у його попередників, але з деякими відмінностями - він здатен більше заражати молодь.

"Клінічні прояви ми бачимо раніше, інкубаційний період коротший на два-три дні. А деякі з характерних ознак, до яких ми вже звикли, не проявляються — це втрата смаку та нюху. Але загалом перебіг захворювання більш гострий та тяжчий. Він точно агресивніший, тому що може заражати більшу кількість клітин і розмножується швидше", - розповів Сергій Комісаренко.

Нагадаємо, що ситуація з розповсюдженням коронавірусу в Україні може покращитися, але все вирішать темпи вакцинації проти COVID-19. Зокрема, темпи розповсюдження вірусу у регіонах залежать від того, скільки жителів вже перехворіли або отримали щеплення.

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