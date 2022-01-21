Штам коронавірусу "Омікрон" небезпечний для частини українців: стало відомо, хто в групі ризику

Штам коронавірусу "Омікрон" небезпечний для частини українців: стало відомо, хто в групі ризику

За словами медиків, уберегтися від "Омікрону" допомагає бустерна доза будь-якої з РНК-вакцин.

Штам коронавірусу "Омікрон" небезпечний для певної групи людей. Водночас він не викликає сильної поразки легень.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив доктор Євген Комаровський.

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За його словами, у світі вже є безліч даних про те, що "Омікрон" менш небезпечний, ніж штам "Дельта". Новий вид коронавірусу рідко викликає сильне ураження легень.

“Проте для людей із групи ризику – у віці 65 років і старших, які мають цукровий діабет, проблеми з імунітетом та серйозну поразку серця, легенів та нирок – “Омікрон” такий же небезпечний, як і “Дельта”, – наголосив доктор Комаровський.

Він також додав, що уберегтися від "Омікрону" допомагає бустерна доза будь-якої з РНК-вакцин. Вона зменшує шанси на тяжкий перебіг хвороби та робить концентрацію вірусу в організмі людини не такою сильною.

Нагадаємо, що мер Києва Віталій Кличко отримав негативний тест на коронавірусну інфекцію.

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