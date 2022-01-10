"Штам "Омікрон" може заражати 100 людей з тисячі вже перехворілих на коронавірус": як перевірити недугу

"Штам "Омікрон" може заражати 100 людей з тисячі вже перехворілих на коронавірус": як перевірити недугу

Якщо у людини є температура, симптоми грипу чи застуди - варто зробити швидкий тест на коронавірус, каже медик Тарас Жиравецький.

Штамом коронавірусу "Омікрон" можуть заразитися люди, які вже перехворіли. Щоб перевірити, чи людина з симптомами недуги раптом не інфікувалась новим варіантом вірусу, потрібно здати експерс-тест на COVID-19.

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Про це заявив лікар, радник мера Львова з медичних питань Тарас Жиравецький у своєму каналі в Telegram.

"Тепер з появою нового штаму "Омікрон", який може заражати 100 чоловік з 1000 тих, хто перехворів і практично усіх, хто ще не хворів, нам доведеться під час кожного підняття температури та симптомах застуди чи гриппу виконувати, як мінімум, швидкий тест на COVID-19", - зазначив медик.

За його словами, альтернативи "виключити повторний COVID-19 чи коронавірус, яким вперше заразився пацієнт - ми немаємо".

"Тому запитання чи може в мене бути "ковід" за підвищеної температуру, якщо я вже хворів на коронавірус і маю антитіла, чи вакцинований, всерівно буде - зробіть швидкий тест на "ковід", - зазначив лікар.

Він додав, що ті, хто вже хворів, вдруге на COVID-19 хворіють значно легше.

"Ну а вакцинація з такими варіантами поширення має шанс залишитись з нами на роки, просто буде йти мова про частоту введення вакцини. Ліки від "ковіду" поки так і не почали масово застосовуватись, тому лікування залишається попереднім з алгоритмом, як при "Дельта"-варіанті", - пише Тарас Жиравецький.

Він додав, що якщо швидкий тест підтвердив коронавірус, то потрібно самоізолюватися та звернутися до сімейного лікаря.

"Аналіз крові на ЦРБ та D-димер на 6-7 день захворювання також дуже важливий", - підсумував лікар.

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