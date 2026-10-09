Штамп "невійськовозобов’язаний" у паспорті не звільняє від мобілізації: що пояснив суд

Мобілізація / © ТСН

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Івано-Франківський окружний адміністративний суд відмовив чоловікові, який вимагав скасувати свою мобілізацію через штамп «невійськовозобов’язаний» у паспорті-книжечці. Суд дійшов висновку, що така відмітка сама по собі не підтверджує виключення людини з військового обліку.

Про це повідомляє «Судово-юридична газета» з посиланням на рішення Івано-Франківського окружного адміністративного суду у справі № 300/1534/26.

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Чому чоловік оскаржив мобілізацію

Позивач оскаржив дії ТЦК та СП і військової частини. Він вимагав визнати протиправними дії щодо свого призову, скасувати наказ про мобілізацію в частині, яка його стосувалася, а також наказ про зарахування до списків особового складу.

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Чоловік наполягав, що на момент мобілізації не мав статусу військовозобов’язаного, оскільки раніше нібито був виключений із військового обліку.

«Позивач наполягав, що на момент мобілізації не мав статусу військовозобов’язаного, оскільки раніше нібито був виключений з військового обліку», — йдеться в матеріалі «Судово-юридичної газети».

Як докази він наводив штамп у паспорті та відомості зі старої обліково-послужної картки.

Що означав штамп у паспорті

У 2005 році військово-лікарська комісія визнала чоловіка непридатним до військової служби в мирний час та обмежено придатним у воєнний час. У документах також зазначалося, що він підлягав повторному медичному огляду в 2010 році.

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15 квітня 2010 року на восьмій сторінці його паспорта поставили штамп «невійськовозобов’язаний». Відмітку зробив Коломийський об’єднаний міський військовий комісаріат Івано-Франківської області.

Проте в обліково-послужній картці чоловіка не було відомостей про виключення з військового обліку.

«Обліково-послужна картка, яка була документом військового обліку позивача, відомостей про його виключення з військового обліку не містила», — зазначив суд.

Саме відсутність такого запису стала ключовою для справи.

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Чи є штамп підставою скасувати мобілізацію

Суд наголосив, що паспорт громадянина України за своїм правовим статусом не є військово-обліковим документом. Відповідно, відмітка в паспорті сама по собі не доводить, що людину виключили з військового обліку.

«Паспорт громадянина України за своїм правовим статусом військово-обліковим документом не є», — зазначив суд.

Суд також розмежував поняття «невійськовозобов’язаний» і «виключений з військового обліку». Ці формулювання не є тотожними.

Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу» визначає конкретні категорії громадян: допризовники, призовники, військовослужбовці, військовозобов’язані та резервісти. Окремої категорії «невійськовозобов’язаний» закон не передбачає.

«Саме по собі використання в паспорті такої формулювання не свідчить про проходження передбаченої законом процедури виключення особи з військового обліку», — наголосив суд.

Як змінився статус після ВЛК

9 січня 2026 року чоловік пройшов військово-лікарську комісію. За результатами огляду його визнали придатним до військової служби, зокрема до служби на підводних човнах, надводних кораблях, у морській піхоті, Десантно-штурмових військах, спеціальних спорудах і підрозділах спеціального призначення.

Раніше встановлений статус «непридатний у мирний час, обмежено придатний у воєнний час» не був рівнозначним рішенню про виключення з військового обліку.

«Документи 2005 року підтверджували лише визначення ступеня придатності, але не містили рішення про виключення чоловіка з військового обліку», — зазначив суд.

Крім того, після набрання чинності законом 4 травня 2024 року статуси «обмежено придатний до військової служби» та «непридатний у мирний час, обмежено придатний у воєнний час» скасували. Для громадян, які раніше мали такий статус, передбачили повторний медичний огляд.

Чому ТЦК призвав чоловіка

10 січня 2026 року начальник відповідного ТЦК видав наказ № 198 про призов військовозобов’язаних і резервістів на військову службу під час мобілізації. Чоловіка призвали та направили до військової частини.

ТЦК пояснював, що під час ухвалення рішення врахували висновок ВЛК про придатність чоловіка до служби, а також відсутність підтвердженого права на відстрочку.

«10 січня 2026 року, враховуючи висновок про придатність та відсутність права на відстрочку від мобілізації відповідно до статті 23 Закону України „Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію“, його призвали на військову службу та направили до військової частини», — зазначав ТЦК.

Що відповіла військова частина

Військова частина заперечувала проти задоволення позову. Вона зазначала, що після видання наказу про призов і зарахування чоловіка до списків особового складу виникли правовідносини, пов’язані з проходженням військової служби.

«Наказ про зарахування до списків особового складу є актом індивідуальної дії, який вичерпав свою дію фактом виконання, а тому його скасування є неможливим», — зазначала військова частина.

Через це військова частина просила суд повністю відмовити в задоволенні вимог позивача.

Чому суд відмовив у позові

Суд не знайшов документального підтвердження того, що чоловіка виключили з військового обліку. Натомість матеріали справи свідчили, що в січні 2026 року після проходження ВЛК його визнали придатним до військової служби.

«Після оцінки всіх доказів суд не встановив документального підтвердження того, що чоловік був виключений з військового обліку», — йдеться в рішенні.

Позивач також не надав доказів наявності бронювання, права на відстрочку або чинного рішення про непридатність до військової служби за станом здоров’я на момент призову.

«Суд також зазначив, що в матеріалах справи немає доказів того, що на момент взяття чоловіка на військовий облік та проведення мобілізації існували законні підстави для його виключення з військового обліку», — зазначає «Судово-юридична газета».

Суд зазначив, що за наявності передбачених законом підстав чоловік може звернутися до військової частини з рапортом про звільнення з військової служби. Порядок звільнення регулює стаття 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».

Рішення Івано-Франківського окружного адміністративного суду може бути оскаржене до Восьмого апеляційного адміністративного суду протягом 30 днів.

Таким чином, у цій справі вирішальним стало не саме існування штампа в паспорті, а відсутність документального підтвердження виключення чоловіка з військового обліку.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua пояснював, що бронювання від мобілізації доступне не всім працівникам критично важливих підприємств. Зокрема, людина має бути офіційно працевлаштована, перебувати на військовому обліку та відповідати іншим вимогам законодавства.

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