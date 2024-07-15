Штати США допомагатимуть областям України: Зеленський розповів важливі подробиці

Вони готові працювати і з енергетикою, і з освітою, і з укриттями, медициною та реабілітацією.

Президент України Володимир Зеленський заявив про співпрацю губернаторів США та українським областям.

Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі.

“У нас були гарні зустрічі з губернаторами у Сполучених Штатах Америки. Ми домовились, що ми можемо побудувати контакти між нашими місцевими владами, нашими головами місцевих адміністрацій, громадами тощо. Побудувати прямі контакти не тільки з центральною владою, а щоб ви на своєму рівні зустрічалися. Вони готові займатися допомогою, як ми це з деякими країнами зробили, наприклад у Миколаєві з Данією”, - розповів Зеленський.

Він також додав, що це рішення - іншого рівня, оскільки люди розбираються в певних питаннях, у них є бажання працювати на рівні регіональних структур.

“Вони готові працювати і з енергетикою, і з освітою, і з укриттями, медициною, реабілітацією - багато різних питань”, - підкреслив президент.

Нагадаємо, що Росія відправляє у "м'ясні штурми" поранених окупантів та навіть солдатів на милицях.

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