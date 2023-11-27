Шторм у Криму: блекаут для майже півмільйона осіб, падіння дерев та обмеження руху авто 

Через шторм у Севастополі троє людей постраждали.

Про це повідомив “губернатор” Михайло Розвожаєв.

Зафіксовано падіння 63 дерев та трьох рекламних щитів, пошкоджено покрівлі 20 будинків, обшивки фасадів трьох будівель, 17 транспортних засобів.

Крім того, 100 людей евакуювали з готелю Ribera Resort & SPA в Євпаторії, розповів радник “голови” Криму Крючков. Постояльці розміщені в інших готелях

Є пошкодження курортної інфраструктури та інших районах півострова. У вантажному порту Ялти через шторм відірвалася суховантажна баржа.

Через падіння опори електропередач на проїжджу частину тимчасово обмежено рух автомобілів автомобільною дорогою між селами Мітяєве та Трудове Сакського району. Також тимчасово обмежено рух транспорту у с. Морське на трасі Судак – Алушта.

Також читайте Негода в тимчасово окупованому Криму: евакуація людей та гроза з блискавками

Відключено ліній електропередачі 10кВ - 166, ТП-1185, 0.4-365, населення без світла - 498 тис.

Працює 38 ремонтних бригад.

Найбільш постраждалі райони півострова – Чорноморський, Сакський, Білогірський, Сімферопольський, Бахчисарайський тощо.

Нагадаємо, що дорожники підготувалися до негоди: понад 250 одиниць спецтехніки працюють на вулицях Києва.

Додамо, що раніше ми повідомляли, що українців попереджають про високий рівень небезпеки через складні погодні умови.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.