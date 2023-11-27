Шторм у Криму: окупанти запровадили надзвичайний стан, є загиблі та масові руйнування (відео)

Внаслідок негоди в Криму щонайменше постраждали семеро людей, один чоловік загинув. Окупаційна влада запровадила на півострові режим надзвичайної ситуації.

Про це в соцмережах написав так званий глава півострова Аксьонов.

Як пишуть користувачі соцмереж, в тимчасово окупованому росіянами Криму пошкоджені десятки будинків та машин, лінії електропередач, постраждали семеро людей, серед яких є і загиблий - його “забрала” стихія, коли він пішов дивитися на хвилі.

Також повідомляється, що у затопленому акваріумі-музеї у Севастополі загинуло понад 500 морських тварин.

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Водночас так звана влада тимчасово окупованого півострова запровадила режим надзвичайної ситуації. Зроблено це було в традиційному російському пропагандистському стилі.

“У зв'язку з порушенням життєдіяльності населення, яке виникло внаслідок проходження несприятливих погодних умов, прийнято рішення про введення режиму НС на території певних муніципальних утворень у Республіці Крим”, - сказав Аксьонов.

Нагадаємо, що у Криму на пляжах позмивало водою фортифікаційні споруди.

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