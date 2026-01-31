Шторм викинув на узбережжя Одещини олію, мертвих птахів і морських тварин - еколог (фото)

Море / © ТСН

Після нещодавнього шторму Чорне море викинуло на узбережжя Одеської області не лише морських коників, а й рослинну олію, загиблих птахів та різні види морських тварин.

Про це повідомив еколог, співробітник Національного природного парку «Тузлівські лимани» Іван Русєв у Facebook.

За його словами, протягом трьох днів обстежень узбережжя на території нацпарку фахівці не виявили жодного чорноморського морського коника (Hippocampus guttulatus), хоча раніше їх знаходили поблизу інших ділянок узбережжя. Це може свідчити про специфічні причини загибелі, пов’язані із забрудненням або особливостями рельєфу морського дна.

Окрім цього, штормом на берег винесло різні види риб, крабів, морських губок, морського крота (Upogebia pusilla) та велику кількість рапани венозної. Загалом було обстежено близько п’яти кілометрів пересипу нацпарку.

© Ivan Rusev

© Ivan Rusev

© Ivan Rusev

© Ivan Rusev

© Ivan Rusev

Водночас Русєв зазначив, що цього разу шторм не завдав суттєвої шкоди біорізноманіттю, на відміну від попередніх екологічних катастроф, спричинених розливами мазуту та рослинної олії, а також воєнними діями РФ, зокрема використанням сонарів, бомбардуваннями та підривами мін.

